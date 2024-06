Crnogorski vaterpolisti petercima do pobjede protiv SAD

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u San Dijegu, u drugom prijateljskom meču, selekciju Sjedinjenih Američkih Država, nakon boljeg izvođenja peteraca, rezultatom 20:19.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 14:14.

Prvi međusobni duel, prije dva dana, pripao je domaćinu 16:11.

Crna Gora je do pobjede mogla i u regularnom toku, vodila je 13:11 tri minuta prije kraja, ali nije uspjela da sačuva prednost.

U penal seriji dominirao je Dejan Lazović sa četiri odbrane.

U regularnom toku Vlado Popadić postigao je tri gola, po dva su postigli Andrija Korać, Dušan MatkoviĆ, Konstantin Averka i Marko Mršić, a po jedan Bogdan Đurđic, Stefan Vidović i Jovan Vujović.

