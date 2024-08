Crnogorski vaterpolisti na turniru u Kotoru

Podgorica, (MINA) – Kotor će od srijede do petka biti domaćin turnira, koji će okupiti reprezentacije Crne Gore, Holandije i Španije, za igrače do 19 godina.

Turir će biti odigran u okviru priprema za Evropsko prvenstvo.

Crnogorska reprezentacija prvi meč odigraće u četvrtak protiv Holandije (19 sati i 15 minuta), dok je drugi duel u petak protiv Španije, u istom terminu.

Takmičenje će sjutra otvoriti okršaj Španije i Holandije.

Šampionat će biti odigran od 1. do 7. septembra u Burgasu.

