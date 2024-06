Crnogorski vaterpolisti na Svjetskom prvenstvu u Argentini

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore učestvovaće na Svjetskom prvenstvu za igraće do 18 godina, koje će od 2. do 8. jula biti odigrano u u Buenos Ajresu.

Trener Miodrag Mirović u Argentini računa na 15 vaterpolista.

Čast crnogorskog vaterpola braniće Marko Pejović, Miloš Vukašinović, Tim Perov, Tadija Matijašević, Đorđe Pejović, Nikola Petrović, Andrija Roganović, Miljan Bošković, Srđan Janović, Strahinja Gojković, Ivan Marković, Danilo Stupar, Draško Samardžić, Ognjen Moračanin i Miloš Milinić.

U stručnom štabu, pored trenera Mirovića, su i pomoćni treneri Filip Andrić i Nikola Mijanović, kao i doktor Rade Šćekić.

Crnogorski vaterpolisti igraće u grupi sa Sjedinjenim Američkim Državama, Srbijom i Mađarskom.

Prvi rival je selekcija SAD 2. jula, dan kasnije sastaće se sa Mađarskom, a na kraju sa Srbijom.

U grupi B su Grčka, Italija, Španija i Hrvatska.

Grupu C čine Kina, Kanada i Iran, grupu D Brazil, Argentina i Urugvaj, u grupi E su Japan, Novi Zeland i Kolumbija, a u grupi F Australija, Južna Afrika i Kazahstan.

Direktan plasman u četvrtfinale izboriće po dvije najbolje ekipe iz grupa A i B.

Trećeplasirani i četvrtoplasirani timovi iz A i B grupa igraće u osmini finala sa pobjednicima grupa C, D, E i F.

