Crnogorski vaterpolisti na pripremama u Los Anđelesu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore tokom zajedničkih priprema sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) odigraće dva zvanična meča, u noći između 12. i 13. juna u Los Anđelesu, odnosno 14. i 15. juna u San Dijegu, saopšteno je iz Vaterpolo plivačkog saveza.

Navodi se da crnogorski vaterpolisti imaju u Los Anđelesu imaju odlične uslove, u sklopu zajedničkih priprema sa selekcijom SAD.

Selektor Vladimir Gojković kazao je da crnogorska selekcija ima na raspolaganju dva bazena i teretanu.

“Selektor SAD napravio je plan rada, koji nam odgovara. Imamo veliki broj sati u bazenu i u pratećim sadržajima. Svakog jutra treniraćemo u jednom dijelu sami, a u drugom sa američkom selekcijom, imaćemo i nekoliko trening mečeva”, kazao je Gojković.

Na pripremama u Los Anđelesu su Dejan Lazović, Kanstantin Averka, Aljoša Mačić, Vlado Popadić, Stefan Vidović, Đuro Radović, Vladan Spaić, Dušan Matković, Vasilije Radović, Petar Tešanović, Marko Mršić, Jovan Vujović, Darko Đurović, Bogdan Đurđić, Martin Gardašević, Danilo Radović, Andrija Korać i Dimitrije Obradović.

“Još čekamo da se potpuno oporave Đuro Radović i Vladan Spaić, koje još ne koristimo u igri. Vjerujem da će naredne sedmice biti potpuno spremni“, kazao je Gojković.

Pripreme u SAD zbog obaveza u klubovima prošustili su Miroslav Perković i Dušan Banićević, dok se na širem spisku kandidata za nastup na Olimpijskim igrama nalaze Luka Murišić, Uroš Vučurović, Đorđije Stanojević, Ilija Radović i Lazar Andrić.

Kapiten Petar Tešanović kazao je da su igrači imali naporne sezone, sa nacionalnim timom učestvovali na Svjetskom i Evropskom prvenstvo, uz obaveze u klubovima.

“Sada su pred nama novi izazovi, spremamo se trenutno u Americi, gdje imamo sve uslove za dobar rad i pripreme. Iza nas je i dugo putovanje, ali smo se brzo aklimatizovali i spremni smo da na pravi način iskoristimo ovih desetak dana”, rekao je Tešanović.

Crnogorski vaterpolisti na olimpijskom turniru u Parizu igraće u grupi A, u kojoj su Hrvatska, Italija, Grčka, SAD i Rumunija.

U grupi B su Srbija, Španija, Mađarska, Australija, Japan i Francuska.

Po četiri najbolje selekcije iz dvije grupe plasiraće se u četvrtfinale.

Olimpijske igre na programu su od 26. jula do 11. avgusta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS