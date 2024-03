Crnogorski vaterpolisti drugi u Napulju, Durutović najbolji igrač turnira

Podgorica, (MINA) – Kadetska vaterpolo reprezentacija Crne Gore kao drugoplasirana završila je nastup na Uskršnjem turniru u Napulju.

Uspješan nastup crnogorskog vaterpola kompletirao je Andrej Durutović, koji je proglašen za najboljeg igrača.

Tim koji vodi Nenad Vukanić upisao je tri efektne pobjede, a doživio jedan poraz, na startu od domaćina Italije.

Mladi Italijani su slavili 11:8 (3:1, 1:3, 3:1 4:3), boljom igrom u posljednje dvije četvrtine.

Durutović je u tom meču postigao četiri gola, dva je upisao Danilo Roganović, a po jedan Stefan Vraneš i Danilo Savović.

U drugom meču bili su ubjedljivi protiv Mađarske 14:6 (2:1, 4:1, 6:2 i 2:2).

Blistao je Stefan Vraneš sa šest golova, Matija Franeta i Andrej Durutović postigli su po dva, Sava Stamatović, Danilo Savović, Danilo Roganović i Andrija Aleksić po jedan.

Sjajnu igru Crna Gora je prikazala i protiv Srbije u pobjedi 15:11 (5:1, 3:2, 3:1, 4:7).

Prve tri četvrtine bile su furiozne – 5:1 nakon osam minuta, 11:4 uoči posljednjih. Rival je u završnom periodu ublažio poraz.

Ulogu prvog golgetera u ovom duelu imao je Danilo Savović sa pet pogodaka, Danilo Roganović je postigao tri, Andrej Durutović dva, Stefan Vraneš, Dimitrije Milić, Danilo Darmanović i Andrija Aleksić po jedan pogodak.

U posljednjem kolu upisana je i pobjeda protiv Hrvatske 9:6 (1:2, 3:2, 2:1, 3:1).

Crnogorski kadeti su, nakon izjednačene tri četvrtine, u posljednjoj slomili otpor protivnika, golovima Andreja Durutovića, Ljuba Sijerkovića i Save Stamatovića.

Jedan gol upisao je i Danilo Savović, dva je postigao Stefan Vraneš, a tri Danilo Roganović.

