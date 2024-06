Crnogorski vaterpolisti četvrti na svijetu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore kao četvrtoplasirana završila je nastup na Svjetskom prvenstvu za igrače do 16 godina na Malti.

Crnogorski vaterpolisti u meču za treće mjesto poraženi su od Mađarske 12:10 (2:2, 4:3, 3:3 i 3:2).

U reprizi finala prošlogodišnjeg prvenstva Evrope, Mađari su nakon izjednačene prve dvije četvrtine serijom od 3:0 stekli tri gola prednosti sredinom trećeg perioda (9:6).

Izabranici selektora nenada Vukanića nijesu se predavali, stizali su zaostatak (9:8, 10:9, 11:10), ali nijesu mogli do preokreta.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Stefan Vraneš sa tri gola, po dva postigli su Andrej Durutović, Danilo Roganović i Luka Todorović, a jedan Pavle Dabić.

