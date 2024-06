Crnogorski vaterpolisti bez finala SP

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u finale Svjetskog prvenstva za igrače do 16 godina na Malti.

Crnogorski vaterpolisti poraženi su večeras u polufinalnom duelu, nakon slabijeg izvođenja peteraca, od Italije 14:13.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 8:8.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bili su Pavle Dabić i Stefan Vraneš sa po tri gola, Stefan Kruta i Danilo Roganović postigli su po dva, a po jedan Luka Todorović, Petar Brnović i Andrej Durutović.

Crna Gora će u sjutrašnjem meču za treće mjesto i bronzanu medalju igrati sa Mađarskom, koja je u polufinalu izgubila od Španije 14:6.

