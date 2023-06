Crnogorski teniseri i naredne godine u trećoj grupi

Podgorica, (MINA) – Teniska reprezentacija Crne Gore nije uspjela da izbori plasman u drugu grupu Evropske zone Dejvis kupa.

Crnogorski teniseri poraženi su danas u plej-ofu treće grupe od Kipra 2:0.

U prvom meču Matija Samardžić poražen je od Petrosa Krisošosa 2:0 (7:5 i 6:2).

Poražen je i Petar Jovanović od Menelaosa Efstatjoua 2:0 (7:5 i 6:3).

Crnogorska selekcija pobjedom protiv San Marina osigurala je opstanak u trećoj grupi.

U drugu grupu plasirali su se Kipar, Moldavija i Estonija

