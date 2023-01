Crnogorski šahisti na Olimpijadi u Berogradu

Podgorica, (MINA) – Beograd će od 29. januara do 5. februara biti domaćin prve šahovske Olimpijade za osobe sa invaliditetom, na kojoj će nastupiti i reprezentacija Crne Gore, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Crnogorski tim predvodiće zvanični prvak svijeta u kategoriji osoba sa oštećenjem vida, internacionalni majstor Predrag Nikač.

U ekipi će biti i Milan Ivanović, Radovan Damjanović, Radenko Lacmanović i Vera Jovanović.

Svi crnogorski reprezentativci su članovi Šahovskog kluba Zora, koji je poznat kao klub za koji dominantno nastupaju osobe sa oštećenjem vida.

Crnogorska reprezentacija trenutno zauzima 14. mjesto po startnom rejtingu od 24 prijavljene selekcije, a pred njima će biti veliki izazov na takmičenju.

Igraće se šest kola po švajcarskom sistemu.

Nikač je svjetsku titulu osvojio 2017. godine na Šahovskoj olimpijadi za slijepe i slabovide igrače u Ohridu, za rezultat ostvaren na prvoj tabli.

On je tada bio nepogrešiv i sa maksimalnim skorom došao do zlatne medalje.

Na drugoj tabli crnogorskog tima igraće Milan Ivanović, koji je sa reprezentacijom tadašnje SR Jugoslavije osvojio evropsko zlato.

“Sigurno da naša reprezentacija, uz dokazano šahovsko znanje ostalih reprezentativaca, ima razloga za optimizam. Nadamo se da će naši reprezentativci ostvariti što bolji rezultat u Beogradu”, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Organizator takmičenja je Svjetska šahovska asocijacija FIDE.

