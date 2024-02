Crnogorski rukometašice na startu sa Paragvajem

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reorezentacija Crne Gore na startu kvalifikacionog turnira za Olimpijske igre u Parizu igraće 11. aprila protiv Paragvaja, saopšteno je iz Svjetske rukometna federacije.

Turnir će biti odigran u njemačkom Ulmu.

Domaćin Njemačka biće rival izabranicama selektorke Bojane Popoivić 13. aprila, adok će se dan kasnije sastati sa Slovenijom, koju sa klupe predvodi Dragan Adžić.

Plasman na Olimpijske igre izboriće dvije prvoplasirane selekcije sa turnira u Ulmu.

Kvalifikacioni turniri, osim u Ulmu, biće odigranio i u Mađarskoj i Španiji.

Vizu za Pariz pored domaćina Francuske, već su izborili Norveška, Danska, Brazil, Južna Koreja i Angola.

