Crnogorski plivači na mitingu u Linjanu

Podgorica, (MINA) – Plivačka reprezentacija Crne Gore učestvovaće na sankcionisanom mitingu iz Svjetske serije, koji će od četvrtka do nedjelje biti održan u italijanskom Linjanu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Crnogorsko plivanje predstavljaće paraolimpijac Ilija Tadić, Iskra Dedivanović i debitant na sankcionisanim mitinzima Nikola Đukić.

Đukić će prethodno odraditi klasifikacione preglede i zvanično steći pravo nastupa na zvaničnim takmičenjima osoba sa invaliditetom.

Tadić će plivati u disciplini 50 metara slobodno, u kategoriji S9.

Tadić, koji je 2016. godine u Rio de Žaneiru nosio crnogorsku zastavu na svečanom otvaranju Igara, u Linjanu počinje borbu za svoje treće paraolimpijski igre.

U istoj kategoriji Dedivanović će se takmičiti na 50 i 100 metara prsno i slobodno.

Đukić će plivati u kategoriji S2, 50 metara slobodnim stilom.

Ekipu u Linjanu predvodi trener reprezentacije Boško Radulović.

Dedivanović će sjutra u bazen, u disciplinama 100 metara slobodno (10.00) i prsno (11.40), dok će dan kasnije plivati 50 metara u obje discipline (9.33 prsno i slobodno 12.05).

Tadić i Đukić plivaće u petak (11.16).

Nastup crnogorskih plivača u Linjanu finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta za ovu godinu koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS