Crnogorski košarkaši slavili protiv Bahama

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Atini selekciju Bahama 93:80, u utakmici drugog kola Akropolis kupa.

To je prvi trijumf crnogorskih košarkaša na turniru, nakon startnog poraza od Grčke 86:57.

Bahami, koje predvode NBA igrači Deandre Ejton, Erik Gordon, Badi Hild, bolje je počela meč i imala početkom treće četvrtine vodila 46:37.

Uslijedila je serija od 16:0 crnogorske selekcije za vođstvo 53:46 u 24, dok je minut kasnije bilo 55:47.

Crna Gora je u 33. minutu prvi put stekla dvocifrenu prednost (72:61), koju je do kraja uspio da uveća.

Najefikasniji u pobjedničkoj selekciji bio je Marko Simonović, koji je pored 20 koševa, imao i sedam skokova.

Istakli su se i Nikola Vučević i Kendrik Peri sa po 15 poena.

Zapaženu partiju priužio je i mladi Luka Bogavac sa 13 poena i četiri asistencije.

Kod Bahama najbolji je bio Franko Miler Džunior sa 20 poena, Ej-Džej Stor je ubacio 15, a Ejton 11.

Crnogorskim košarkašima utakmice u Atini bile su posljednja provjera pred olimpijske kvalifikacije u Rigi za plasman na Olimpijske igre u Parizu.

Turnir u Rigi na programu je od 2. do 7. jula, a Crna Gora se nalazi u grupi sa Brazilom i Kamerunom, dvije selekcije proći će u polufinale, a tamo se ukrštaju sa grupom u kojoj su Letonija, Gruzija i Filipini.

