Crnogorski košarkaši poraženi od Turske

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je na startu Evropskog prvenstva.

Crnogorski košarkaši poraženi su danas u Tbilsju, u prvom kolu A grupe, od Turske 72:68.

Izabranici selektora Boška Radovića bili su blizu trijumfa i velikog iznenađenja, vodili su 66:61 i 68:85 u samom finišu, ali ih je poraza koštalo nerealizovanih pet vezanih napada u odlučujućim trenucima.

Na konačan ishod meča uticala je i sudijska odluka da ne dosudi prekršaj nad Markom Simonovićem, 4,5 sekundi prije kraja.

U samom finišu crnogorskoj selekciji

Crna Gora je, nakon dvije trojke Bojana Dubljevića, povela 66:61 tri minuta i 50 sekundi prije kraja.

Vodila je i 68:65, minut i po prije kraja, ali je Turska serijom od 7:0 napravila preokret i došla do pobjede.

Tursku su do pobjede vodili Šejn Larkin sa 18, Čedi Osman je ubacio 15, a Alperin Šengun 12 poena.

U crnogorskoj selekciji dvocifreni su bili Bojan Dubljević sa 18 i Marko Simonović sa 13 poena.

Ubjedljiva u A grupi, na startu šampionata, bila je Španija, koja brani trofej, protiv Bugarske 114:87.

U posljednejm meču prvog kola u 19 sati sastaće se Belgija i Gruzija.

Crna Gora će u drugom kolu, u subotu, igrati sa Belgijom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS