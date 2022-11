Crnogorski košarkaši poraženi od Litvanije

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Podgorici od Litvanije 65:56, u meču druge runde kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Litvanija je tom pobjedom obezbijedila plasman na šampionat svijeta.

Pobjednik duela odlučen je početkom posljednje četvrtine, kada su gosti serijom od 7:0 stekli dvocifrenu prednost (54:44) u 32. minutu.

U 35. minutu bilo je 59:46, dok je u 37. razlika iznosila 14 poena (61:47).

Crna Gora je samo jednom, u šestom minutu, došla u vođstvo (9:8), a posljednji put izjednačila je 15:15 u devetom minutu.

Litvanija je u nastavku setkla devet poena prednosti (31:22) u 16, koliko je bilp i u 20. minutu (37:28).

Najefikasniji u litvanskoj selekciji bili su Vaidas Kariniauskas i Mindaugas Kuzminskas sa po 13 poena.

U crnogorskoj selekciji, sa po 11 poena, bili su Vladimir Mihailović i Nikola Ivanović, koji je zbog povrede ranije završio meč.

Crna Gora uoči posljednja dva meča, u februaru naredne godine, protiv Češke kod kuće i Bosne i Hercegovine u gostima, ima 16 bodova i realne šanse za plasman na šampionat.

