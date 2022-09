Crnogorski košarkaši pobijedili Belgiju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaši pobijedili su danas u Tbilisiju selekciju Belgije 76:70 (17:14, 20:18, 31:18 i 8:20), u utakmici drugog kola A grupe Evropskog prvenstva.

To je prvi trijumf izabranika selektora Boška Radovića na šampionatu, nakon startnog poraza od Turske 72:68.

Crnogorska selekcija ponovila je izdanje sa otvaranja šampionata, predvođena kapitenom Bojanom Dubljevićem nadigrala jednog od glavnih rivala za plasman u narednu rundu i tokom cijelog meča bila u vođstvu.

Belgija, koja je u prvom kolu nakon produžetka bila bolja od Gruzije 79:76, samo je u finišu druge četvrtine zaprijetila i serijom od 11:0 smanjila na pet poena.

Crna Gora je početkom druge četvrtine prvi put stekla dvocifrenu prednost, koju je u 16. minutu povećala na 16 poena (33:17).

Uslijedila je serija od 11:0 belgijske selekcije za 33:28 na polovini meča (37:32).

Odmor je dobrodošao crnogorskoj selekciji, koja je u nastavku zaigrala bolja, pa je u 26. prednost vratila na 14 (50:36), a na kraju treće četvrtine, nakon trojke Vladimira Mihailovića, prvi put stekla 18 poena (68:50).

Razlika je u početkom posljednjeg dijela iznosila i 20 poena (70:50) i praktično riješila pitanje pobjednika.

Belgija je sa deset vezanih poena smanjila na 70:60, u 36. bilo je 73:64, a na kraju konačnih šest poena razlike.

Crnu Goru je do velikog trijumfa vodio Bojan Dubljević sa 21 i Kendrik Peri sa 19, dok je Vladimir Mihailović meč završio sa 14 poena.

U belgijskoj selekciji najbolji je bio Retin Obason sa 25 poena.

Crna Gora će u narednom kolu, sjutra u 13 sati i 30 minuita, igrati sa Bugarskom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS