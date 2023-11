Crnogorski karatisti na Balkanskom prvenstvu u Ljubljani

Podgorica, (MINA) – Ljubljana će od petka do nedjelje biti domaćin Balkanskog prvenstva u karateu za kadete, juniore i mlađe seniore, na kojem će nastupiti 1.007 takmičara iz 13 država, saopštili su organizatori.

Crnogorski karate predstavljaće 77 takmičara u borbama i 21 u katama, u svim starosnim kategorijama, u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Kadet Armin Burzaković iz ulcinjskog kluba Rei takmičiće se u obje discipline pojedinačno, u katama i borbama.

U borbama, u muškoj i ženskoj konkurenciji, nastupiće deset mlađih seniora, 23 juniora i 44 kadeta.

U katama, u obje konkurencije, za medalje boriće se 12 kadeta, šest juniora i tri mlađa seniora.

