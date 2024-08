Crnogorski kadeti na EP u Skoplju

Podgorica, (MINA) – Skoplje će od 8. do 17. avgusta biti domaćin Evropskog prvenstva B divizije za košarkaše do 17 godina, na kojem će nastupiti i reprezentacija Crne Gore.

Crna Gora će igrati u B grupi B, u kojoj su još Holandija, Island, Češka, Luksemburg i Kipar.

Island će biti prvi rival crnogorskih kadeta, sjutra u 16 sati.

Crnogorsku selekciju u Skoplju predvodiće selektor

Demir Kalić, a u njegovom stručnom štabu su i tim menadžer Aleksa Popović, treneri Stefan Miličković i Miloš Rovčanin, kondicioni trener Marko Jevremović i fizioterapeut Medo Spahić.

