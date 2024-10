Crnogorski juniori ekipni prvaci Balkana, šest medalja u pojedinačnoj konkurenciji

Podgorica, (MINA) – Juniorski miks tim Crne Gore osvojio je titulu prvaka na Prvenstvu Balkana, koje je protekla dva dana održano u Tirani.

Crnogorski sastav do zlatnog odličja u Olimpijskoj dvorani Feti Borova došao je nakon pobjeda protiv Rumunije, Turske, Albanije i Bosne i Hercegovine.

Kao drugoplasirana završila je reprezentacija Bosne i Hercegovine, dok je bronzana bila Rumunija.

Uspješan nastup crnogorskog džudoa u Tirani upotpunili su Stevan Nikčević (do 90), Jovana Mrvaljević (preko 78 kg) i Stefan Kovinić (preko 100), osvajanjem zlatnih medalja i u pojedinačnoj konkurenciji

Na korak do šampionske titule bili su Andrijana Šutović (do 70) i Pavle Bulatović (do 100), ali su na kraju morali da se zadovolje srebrnim odličjima.

Bronzana je bila Andrea Turčinović (do 78).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS