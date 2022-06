Crnogorski džudisti na EP u Poreču

Podgorica, (MINA) – Poreč će od 23. do 25. juna biti domaćin kadetskog džudo prvenstva Evrope, na kojem će nastupiti i crnogorska reprezentacija, saopšteno je iz Džudo saveza.

Crnogorski džudo u Poreču predstavljaće 13 takmičara – šest kadetkinja i sedam kadeta.

U ženskoj konkurenciji nastupiće Milana Stevanović (do 48), Andrijana Šutović i Vedrana Praščević (do 52), Hajdana Đurović i Mia Božinović (do 57) i Una Špadijer (do 63).

U konkurenciji kadeta takmičiće se Vasilije Ercegović (do 50), Muhamed Berišau (do 60), Vuk Sekulić (do 66), Stevan Nikčević (do 73), Vidak Miljenović (do 81), Pavle Bulatović (do 90) i Stefan Kovinić (preko 90).

Takmičare predvode treneri Maja Vicković i Ivana Milović, dok je vođa delegacije Dragan Mrvaljević.

Za sjutra planiran je žrijeb, dok je u četvrtak prvi takmičarski dan, a na programu su kategorije do 40, 44 i 48 kilograma kod kadetkinja, odnosno do 50, 55 i 60 u konkurenciji kadeta.

U petak će na tatami kadetkinje do 52, 57 i 63 i kadeti do 66 i 73 kilograma.

Završnog dana pojedninačnog takmičenja boriće se kadetkinje do i preko 70 kod kadetkinja, odnosno do 81 i 90 i preko 90 kilograma.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS