Crnogorski dječaci drugoplasirani u Osaki

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri podgoričkog kluba Adria kao drugoplasirani završili su nastup na međunarodnom turniru Sim enerdži kup (SymEnergy cup) u japanskoj Osaki.

Adria je u finalnom meču turnira, za dječake do 12 godina, poražena od japanskog Nišinomija 3:0.

Crnogorski dječaci prethodno su u četvrtfinalu eliminisali Fukujama siti 3:1, a u polufinalnom meču, nakon boljeg izvođenja penala, Izumi 3:2.

Utakmica je u regularnom toku završena 0:0.

Golova nije bilo ni i u njihovom međusobnom duelu u grupi.

Dvostruki strijelac u četvrtfinalu bio je Lazar Radonjić, a u strijelce se upisao i Arian Ličina.

U polufinalnom duelu, u penal seriji, precizni su bili Ali Muminović, Ličina i Radonjić.

Adria je nokaut fazu izborila kao pobjednik A grupe, sa dva trijumfa i remijem.

Savladala je domaće timove Izumisano siti 5:1 i Aira region 11:0, dok je protiv takođe japanskog sastava Izumi igrala 0:0.

Uspjeh crnogorskog tima, koji je bio i jedini predstavnik Evrope na turniru, upotpunile su dvije individualne nagrade.

Najbolji strijelac turnira je Lazar Radonjić, dok je za najboljeg golmana proglašen Matej Đurović.

Trofeje i medalje igračima je uručio nekadašnji igrač Njukasla i Majnca, sada vedeta Kobea Muto Jošinori.

Turnir je okupio 16 klubova iz Japana, Južne i Sjeverne Koreje, Tajvana, Hong Konga i Crne Gore.

Crnogorski fudbal u Osaki predstavljali su Matej Đurović, Kosta Šljukić, Andrej Čurović, Viktor Kandić, Matija Nedović, Edis Pepeljak, Balša Gačević, Ali Muminović, Semin Muratović, Arian Ličina i Lazar Radonjić.

Predvodili su ih treneri Predrag Stevović, Adis Kreponić i Osako Takafumi.

