Crnogorski bokseri na EP u Poreču

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokseri Miloš Roganović i Filip Klepo nastupiće na Evropskom prvenstvu, koje će do 15. aprila biti održano u Poreču.

Roganović će se takmičiti u kategoriji do 67, a Klepo do 80 kilograma.

Roganović će sjutra na ring, a prvi protivnik biće mu Estonac Stepan Ananjev.

Klepo čeka borba sa Litvancem Martinom Mojisejenkom, a ta borba na programu je 7. aprila.

Boksere će u Poreču predvoditi trener Boško Drašković.

Mečeve će suditi i crnogorski sudija Rade Vujović.

