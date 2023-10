Crnogorski bokseri izborili polufinala i obezbijedili bronzane medalje

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokseri Tomislav Đinović, Stefan Savković i Petar Marčić plasirali su se u polufinale i obezbijedili bronzane medalje na EUBC Evropskom kupu u Budvi.

Đinović je danas u četvrtfinalnom meču kategorije do 60 kilograma pobijedio Viktora Vacula iz Moldavije.

On će sjutra u polufinalu boksovati protiv Radoslava Rosenova iz Bugarske.

Savković je nastup u polufinalu kategorije do 71 kilogram pobijedio Ladislava Horvata iz Slovačke.

To je njegov drugi trijumf na turniru, nakon što je liminisao i Slovenca Edina Sejdinova.

U polufinalu čeka ga duel protiv Serhia Martinesa iz Španije.

Marčić je u četvrtfinalnoj borbi kategorije do 80 kilograma, nakon uzbudljive borbe, pobijedio iskusnog reprezentativca Mađarske Pala Kovača.

Rival u borbi za finale biće mu Vladimir Mironlikov iz Srbije.

Nastup među osam najboljih izborio je pobjedom protiv Petra Leskura iz Hrvatske.

Polufinalne borbe na programu su sjutra.

