Crnogorski atletičari na Prvenstvu malih država Evrope

Podgorica, (MINA) – Crnogorsku atletiku na Prvenstvu malih država Evrope predstavljaće sedam atletičara, koji će se nadmetati u devet disciplina, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Šampionat, koji okuplja države manje od dva miliona stanovnika, biće održan 22. juna na Gibraltaru.

Nastupiće Danijel Furtula (disk), Tomaš Đurović (kugla), Ognjen Marsenić (100 i 200), Ivan Kukuličić (disk), Marija Vuković (vis), Vesna Kljajević (kugla) i Anđela Drobnjak (dalj i 100 prepone).

Crnogorsku delegaciju predvodi trener Danilo Ristić iz Atletskog kluba Tara.

Najavljeno je učešće više od 350 učesnika iz 17 država.

Crnogorska atletska reprezentacija na posljednjem Prvenstvu malih država Evrope, prije dvije godine na Malti, osvojila je dvije medalje – Furtula je bio zlatni i Kristina Rakočević srebrnu u bacanju diska.

