Crnogorske rukometašice ubjedljive protiv Paragvaja

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Helsingborgu selekciju Paragvaja 41:26 (17:15), u utakmici drugog kola B grupe Svjetskog prvenstva u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

Crnogorska selekcija upisala je drugi trijumf i obezbijedila plasman u narednu rundu takmičenja.

Na startu šampionata savladala je Kamerun 25:11.

Izabranice selektorke Bojane Popović loše su počele

meč, dozvolile su rivalu da povede 5:1, a vodile su i 7:4.

Uslijedila je serija od 8:0, koja je donijela prekret i najavila pobjedu crnogorskih rukometašica.

Crnogorsku selekciju do pobjede vodile su Ivona Pavićević sa devet i Dijana Mugoša sa osam , dok je Itana Grbić dodala pet golova.

U selekciji Paragvaja najbolja je bila Fatima Akunja Insfran sa pet golova.

U drugom meču B grupe rivali će biti Mađarska i Kamerun (20.30).

Mađarska će u ponedjeljak biti naredni rival Crne Gore.

