Crnogorske rukometašice ubjedljive protiv Bugarske

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Šumenu selekciju Bugarske 34:20 (13:11), u utakmici drugog kola šeste grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

To je drugi trijumf crnogorskih rukometašica u kvalifikacijama, nakon što su na startu bile ubjedljive protiv Turske 39:23.

Crnu Goru su do pobjede vodili Matea Pletikosić i Nina Bulatović sa po šest, dok su po tri gola postigle Ivana Godeč, Ivona Pavićević, Itana Grbić i Nikolina Vukčević.

U bugarskoj selekciji najbolja je bila Gorgina Grozdanova sa šest pogodaka.

Kvalifikacije će biti nastavljene 28. februara gostovanjem Srbiji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS