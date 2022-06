Crnogorske rukometašice u glavnoj rundi SP

Podgorica, (MINA) – Ženska juniorska rukometna reprezentacija Crne Gore plasirala se u glavnu rundu Svjetskog prvenstva za igračice do 20 godina u Sloveniji.

Izabranice trenera Igora Markovića savladale su danas u Celju, u trećem kolu C grupe, Italiju 29:22 (13:11) i kao drugoplasirane izborile nastavak takmičenja.

To je drugi trijumf crnogorskih rukometašica na šampionatu, nakon što su savladale i Argentinu.

Upšisale su i poraz od Danske na startu takmičenja.

Najefikasnije u crnogorskoj selekciji bile su Nadja Kadović i Anastasija Marsenić sa po šest golova, dok je Ana Radović postigla četiri.

U strijelce se tri puta upisala Anastasija Krivokapić, dok su po dva puta mrežu protivnica zatresle Mela Mehmedović, Mina Novović i Gordana Marsenić.

Po gol su postigle Andrijana Popović, Suzana Zečević, Nikoleta Pejović i Sara Gugač.

Crnogorsku selekciju u nastavku šampionata čekaju dueli sa Francuskom i Norveškom.

