Crnogorske rukometašice sa Francuskom za bronzanu medalju

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore igraće danas u Ljubljani sa Francuskom utakmicu za treće mjesto i bronzanu medalju na 16. Evropskom prvenstvu.

Biće to njihov drugi međusobni duel na šampionatu, nakon što je Francuska u Skoplju, na startu glavne runde, trijumfovala 27:19.

Duel u dvorani Stožice počeće u 17 sati i 45 minuta.

Za titulu prvaka Evrope, u 20 sati i 30 minuta, igraće Danska i Norveška.

