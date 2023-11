Crnogorske rukometašice poražene od Hrvatske

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore kao drugoplasirana završila je nastup na pripremnpom turniru u Hrvatskoj.

Crnogorske rukometašice poražene su večeras u Poreču, u posljednjem kolu, od selekcije domaćina 26:25.

Izabranice selektorke Bojane Popović juče su slavile protiv Konga 33:26.

Hrvatska je u posljednjem kontrolnom meču nadigrala crnogorsku selekciju, tokom cijelog meča bila je u vođstvu, koje je u finišu prvog dijela iznosilo pet golova (16:11).

Crnogorska selekcija je samo dva puta, u drugom i 14. minutu imala prednost (2:1 i 9:8), ali je u nastavku dozvolila rivalu da sa četiri vezana pogotka povede 12:9 u 22. minutu.

Crna Gora je u 54. minutu izjednačila (23:23), ali se domaćin u samom finišu bolje snašao i serijom od 3:0 riješio pitanje pobjednika 26:23.

Hrvatsku je do pobjede vodila Tina Barišić sa sedam golova, dok je Ćamila Mičijević dodala četiri.

Najefikasnije u crnogorskoj selekciji bile su Nina Bulatović sa pet i Dijana Mugoša sa četiri gola.

Crnogorskim rukometašicama mečevi sa Kongom i Hrvatskom bile su posljednji test za šampionat svijeta u Norveškoj, Danskoj i Švedskoj, koji počinje 30. novembra.

Rivali crnogorskoj selekciji u grupi biće Kamerun, Paragvaj i Mađarska.

