Crnogorske rukometašice poražene od Holandije

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Skoplju od Holandije 42:25, u utakmici posljednjeg, trećeg kola glavne runde Evropskog prvenstva.

Crnogorske rukometašice, koje su ranije obezbijedile drugo mjesto i plasman u polufinale,

upisale su drugi poraz u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Izgubile su i od Francuske, dok su slavile protiv protiv Španije, Njemačke i Poljske u Podgorici i Rumunije u Skoplju.

Selektorka Bojana Popović u meču bez rezultatskog značaja selekciji Holandije suprostavila je sastav u kojem nije bilo rukometašica koje su u dosadašnjem dijelu šampionata ponijele najveći teret.

U ekipi nije bilo Jovanke Radičević i Milene Raičević, a u igru nijesu ulazile ni Tatjana Brnović, Ivona Pavićević i golman Marina Rajčić.

Oslabljena crnogorska selekcija nije ispunila očekivanja i bila je ravnopravan rival samo do polovine prvog poluvremena.

Podbacila je u odbrani, napravila priličan broj tehničkih grešaka u napadu i promašila nekoliko zicera.

Holandija je u finišu prvog poluvremena, serijom od četiri pogotka, povela 21:14, u 39. razlika je iznosila deset (28:18), u 42. minutu 12 (30:18), dok je u 58. bilo 18 golova (42:24).

Najefikasnija u holandskoj selekciji bila je Inger Smits sa sedam, dok su po gol manje postigle Laura Van der Hejden i Merel Freriks.

U crnogorskoj selekciji najbolja je bila Đurđina Jauković sa 11 golova.

Rival crnogorskim rukometašicama u polufinalu, u petak, biće Norveška ili Danska.

