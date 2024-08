Crnogorske odbojkašice u subotu protiv Letonije

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore duelom sa Letonijom, u subotu u Jelgavi, počeće kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2026. godine.

Biće to jedini meč u borbi za mjesto na šampionatu Starog kontinenta ovog ljeta, pošto je selekcija Bosne i Hercegovine odustala od takmičenja.

Najavljeno je da će Evropska odbojkaška federacija u narednom periodu odlučiti o načinu bodovanja.

Selektor Milorad Krunić kazao je da od svog tima očekuje da u Letoniji pokažu svoju igru i ostvare pozitivan rezultat.

“Razmijenili smo sve video materijale utakmica koje smo igrali. Nema puno nepoznanica, ekipe su tu negdje. One su u maloj prednosti što igraju kući, mi možda malo rasterećeniji zato što imamo uzvratnu utakmicu na našem terenu sljedećeg ljeta. Nadamo se da ćemo biti mirni i koncentrisani i da ćemo ono što smo pripremali pokazati na utakmici i izvući pozitivan rezultat”, kazao je selektor Krunić.

Pripreme za ove kvalifikacije trajale su mjesec

u Bijelom Polju. Reprezentacija je odigrala nekoliko prijateljskih utakmica sa Kosovom i Austrijom, a treninzi su bili na visokom nivou.

Kapitenka Melisa Cenović očekuje da će crnogorske odbojkašice u Letoniji odigrati dobar meč i ostvariti pozitivan rezultat.

“Nadam se da će ishod ove uutakmice biti pozitivan za sve nas i da ćemo ove kvalifikacije započeti na najbolji mogući način”, kazala je Cenović.

Za Letoniju otputovale su tehničarke Tijana Tvrdišić, Marija Šušić i Viktoria Đukić, primači servisa i korektori Danijela Džaković, Simona Petranović, Nevena Vukčević, Dijana Vuković i Lara Jovović, srednje blokerke Mina Dragović, Katarina Budrak, Saška Đurović i Lana Rakočević i libera Melisa Cenović i Ksenija Krunić.

U stručnom štabu su selektor Milorad Krunić, pomoćni treneri Luka Bogojević i Mladen Miladinović, kondicioni trener Vladimir Ognjanović, fizioterapeut Nikola Vojinović i statističarka Dunja Simojlović.

Naredne godine u avgustu 2025. godine crnogorske seniorke očekuju utakmicu sa Letonijom na domaćem terenu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS