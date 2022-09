Crnogorske odbojkašice sjutra sa Češkom

Podgorica, (MINA) – Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Pljevljima sa Češkom utakmicu četvrtog kola B grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Češka je prvi međusobni duel u Taboru dobila 3:0 (25:14, 25:17 i 25:21).

Protivnik izabranica selektora Milorada Krunića je prvi favorit grupe, koji u prva tri kola nije izgubio ni set.

Slavio je 3:0 i protiv Islanda i Finske.

Crna Gora je izgubila i od Finske 3:1 (23:25, 25:12, 25:14 i 26:24), a savladala je Island 3:0 (25:7, 25:18 i 25:17).

Krunić je kazao da se nada da će crnogorska reprezentacija imati snage i energije i da će uz pomoć pljevaljske publike pokušati da iznenadi Češku.

“Svjesni smo šta bi nam svaki set, a ne bod značio u toj borbi za najbolje treće mjesto. Nadam se da nećemo ostati dužni ovome gradu, koji nas je toliko podržavao cijelo ljeto, koji je prve dvije utakmice protiv Islanda i Finske popunio dvoranu i stvarno nam bio jedna podrška”, rekao je Krunić.

On je naglasio da bi zbog navijača, djevojaka i stručnog štaba volio da se od Pljevalja oproste na rezultatski dobar način.

“Da svi budemo srećni poslije te utakmice”, kazao je selektor.

Duel u Pljevljima počeće u 17 sati i 30 minuta.

Poslije meča sa Češkom, Crnoj Gori predstoje gostovanja na Islandu i u Finskoj, 7. i 10. septembra.

Plasman na šampionat Starog kontinenta izboriće po dvije prvoplasirane reprezentacije iz šest grupa, kao i po svemu sudeći i najbolja trećeplasirana selekcija iz svih grupa.

