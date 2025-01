Crnogorske mlađe selekcije dobile rivale

Podgorica, (MINA) – Mlada košarka reprezentacija Crne Gore na Evropskom prvenstvu B divizije u Jerevanu igraće u grupi B sa selekcijama Estonije, Letonije, Irske i Jermenije, odlučeno je danas žrijebom u njemačkom Frajzingu.

Šampionat će biti odigran od 11. do 20. jula.

Juniorska ženska selekcija u elitnoj A diviziji igraće u La Palmi od 5. jula do 13. avgusta.

Šampionkama B divizije od prošle godine rivali u najjačoj A grupi biće Francuska, Srbija i Izrael.

Juniorska reprezentaciju biće jedina ženska selekcija koja će se ljetos takmičiti, jer mlada i kadetska reprezentacija nijesu prijavljene.

Juniori će za A diviziju se boriti od 25.jula do 3. avgusta u rumunskom Piteštiju, u grupi D sa Hrvatskom, Holandijom, Slovačkom i Norveškom.

Kadete čeka B prvenstvo Evrope u Skoplju od 7. do 13. avgusta, a voljom žrijeba svrstani su grupu A sa Švedskom, Velikom Britanijom, Portugalom i Austrijom.

