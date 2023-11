Crnogorske košarkašice ubjedljive protiv Švajcarske

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Igalu selekciju Švajcarske 85:61, u utakmici drugog kola H grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

To je drugi trijumf crnogorskih košarkašica, nakon što su na startu kvalifikacija pobijedili u Sarajevu selekciju Bosne i Hercegovine (91:70).

Izabranice selektorke Jelene Škerović opravdale su ulogu favorita, u drugoj četvrtioni stekle su dvocifrenu prednost, do kraja uvećavale.

Razlika je tokom meča iznosila i 32 poena (81:49).

Najefikasnija u pobjedničkoj selekciji bila je Zorana Radonjić sa 13, Božica Mujović i Jelena Vučetić dodale su po 11, a poen manje Maja Bigović.

U reprezentaciji Švajcarske, koja je na startu pred svojim navijačima poražena od Luksemburga 56:48, najbolja je bila Evita Ermanžar sa 17 poena.

Maksimalan učinak u H grupi nakon drugog kola ima i Luksemburg, koji je pred svojim navijačima slavio protiv Bosne i Hercegovine 77:64.

Luksemburg će biti sljedeći rival Crne Gore, 7. novembra naredne godine.

