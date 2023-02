Crnogorske košarkašice sjutra sa Danskom

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Podgorici sa Danskom utakmicu F grupe kvalifikacija za šampionat Evrope.

Crnogorske košarkašice obezbijedile su sedmi uzastopni plasman na šampionat Evrope, a u dosadašnjem dijelu kvalifikacija ostvarile su maksimalni učinak.

Prvi međusobni duel u Danskoj dobile su 67:60, a slavile su dva puta protiv Austrije – 70:60 u gostima i 65:48 prije dva dana pred svojim navijačima.

Duel u Bemaks areni počeće u 20 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS