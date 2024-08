Crnogorske košarkašice sa Slovenijom

Podgorica, (MINA) – Crnogorske košarkašice u četvrtak i petak odigraće dva kontrolna meča sa Slovenijom i ti dueli biće im posljednji testovi uoči prekvalifikacionog turnira u Meksiku.

Izabranice selektorke Jelene Škerović na okupu su od 16.jula, a tokom priprema odigrale su dva meča u Podgorici protiv Mađarske.

U prvom susretu slavile su 45:39, dok su u drugom poražene od 78:52.

Bek Zorana Radonjić kazala je da vjeruje da će u mečevima protiv Slovenije djelovati bolje i da će smanjiti greške.

“Očekuju nas dva zahtjevna duela, ali sigurno da će nam te utakmice mnogo koristiti uoči velikih izazova u Meksiku”, kazala je Radonjić.

Slovenija je odigrala tokom priprema dva prijateljska meča protiv Litvanije.

“Želimo da dvije jake utakmice iskoristimo na najbolji način, da se dodatno spremimo za izazove u Meksiku. Sigurna sam da ćemo neke loše stvari iz dvomeča protiv Mađarske popraviti i da ćemo uspjeti da sprovedemo djelo ono što stručni štab zahtijeva od nas”, naglasila je kapitenka Budućnost Bemaksa.

Duel u slovenačkom gradiću Zreče počeće u 19 sati.

Dan kasnije, u 18 sati, zakazan je drugi duel.

Pretkvalifikacioni turnir u Meksiku biće odigran od 19. do 25. avgusta. Rivali Crne Gore u grupi B biće Meksiko, Novi Zeland i Mozambik.

U pretkvalifikacijama igraju još Koreja, Mali, Češka i Venecuela, koji čine grupu A.

Najbolja dva tima iz svake grupe kvalifikovaće se za polufinale, dok će se pobjednik turnira plasirati u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

