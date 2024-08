Crnogorske košarkašice poražene i od Izraela

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je od Izraela 81:74, na startu razigravanja za plasman od devetog do 16. mjesta na Evropskom prvenstvu Miškolcu.

Crnogorskim košarkašicama, koje su bez pobjede u dosadašnjem dijelu šampionata, za opstanak u A diviziji neophodne su pobjede u posljednja dva meča.

Duel Crne Gore i Izraela donio je zanimljivu i izjednačenu borbu, u kojoj je Izrael uglavnom bio u prednosti.

Izraelke su u sedmom minutu imale 18:12, a istu prednost imale su i na kraju prve diomice (25:19).

Na startu druge četvrtine Izrael je poenima Tamar Karmi stigao do osam poena viška (27:19).

Crna Gora je trojkom Maše Praščević u 15. minutu uspjela da preokrene na 31:29, a vodila je i nakon poena Bajo 36:33.

Izrael je do poluvremena ponovo preokrenuo i na odmor otišao sa vođstvo od 42:40.

U trećoj dionici viđena je velika borba, a poslije trojke Milene Vujović crnogorske kadetkinje su u 25. minutu vratile prednost (50:49), dok je u 28. minutu bilo 58:55.

U finišu, u uzbudljivljoj završnici, Izrael je održavao prednost uglavnom do šest poena, ali kada je Mike Kanic pogodila trojku za 81:72 na 40 sekundi prija kraja bilo je sve odlučeno.

U crnogorskoj selekciji najefikasnije su bile Marija Sekulović, Mia Bajo i Maša Praščević sa po 15, Milena Vujović ubacila je 13m a poen manje Mila Kovačević.

Na startu faze za plasman od 13. do 16.mjesta crnogorska selekcija igraće u petak protiv poraženog iz meča Švedska – Srbija.

