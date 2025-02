Crnogorske košarkašice pobjedom protiv Luksemburga do EP

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore osmi put uzastopno igraće na Evropskom prvenstvu.

Crnogorske košarkašice pobijedile su danas u Baru, u posljednjem kolu kvalifikacione H grupe, selekciju Luksemburga 86:53 i kao prvoplasirane izborile nastavak takmičenja.

Upisale su četvrti trijumf i revanširale su se rivalu za ubjedljiv poraz u Luksemburgu 71:49.

Izabranice selektorke Jelene Škerović već u prvoj četvrtini, koju su dobile 31:12, najavile su ubjedljiv trijumf, ali su u drugoj, prije svega zbog slabije igre u napadu, omogućile rivalu da se vrati u igru i zaostatak smanji na 11 poena (37:26).

Pitanje pobjednika i putnika na EP odlučile su sredinom treće četvrtine, kada su serijom 10:0 povele 60:40, a na kraju tog dijela meča razlika je iznosila 23 poena (64:41).

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Nataša Mek sa 15, Marija Leković ubacila je 14, dok su Dragana Živović i Jovana Pašić meč završile sa po 12 poena.

U selekciji Luksemburga bolja od ostalih bila je Amanda Kejhil sa 13 poena.

Evropsko prvenstvo biće odigrano od 18. do 29. juna u Češkoj, Njemačkoj, Italiji i Grčkoj.

