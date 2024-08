Crnogorske košarkašice bolje od Švedske, sa Hrvatskom za opstanak

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore savladala je večeras Švedsku 63:62, u utakmici za plasman od 13. do 16. mjesta na Evropskom prvenstvu u Miškolcu.

Tom pobjedom crnogorske kadetkinje došle su u poziciju da protiv Hrvatske igraju za ostanak u A diviziji.

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Milena Vujović sa 20 , Marija Sekulović ubacila je 17, dok je Maša Praščević meč završila sa 14 poena.

Duel Crne Gore i Hrvatske na programu je sjutra u 13 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS