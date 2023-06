Crnogorske košarkašice bez olimpijskih kvalifikacija

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Ljubljani od Srbije 63:58, u razigravanju za plasman od petog do osmog mjesta na Evropskom prvenstvu.

Crnogorska selekcija tim porazom ostali su bez šansi da kroz kvalifikacije izbore plasman na Olimpijske igre.

Izabranice selektorke Jelene Škerović u većem dijelu meča u Stožicama bile su zaostatku, koji je bio i dvocifren.

U posljednjem dijelu Crna Gora je, predvođena Natašom Mek i Marijom Leković, smanjila zaostatak i bila na pragu preokreta, ali nije uspjela da napravi odlučujući korak.

Mek je meč završila sa 20 (imala je i 13 skokova), Leković se dodala 18, a po osam poena upisale su Bojana Kovačević i Jelena Vučetić…

U selekciji Srbije najbolja je bila Ivon Anderson sa 23 koša.

