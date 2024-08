Crnogorske kadetkinje poražene od Finske

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je od Finske 97:54, u drugom kolu D grupe Evropskog prvenstva u Miškolcu.

To je drugi poraz crnogorskih kadetkinja na šampionatu, nako što su na startu izgubile od Slovenije.

Crna Gora je na startu povela 4:3, ali je Finska brzo preokrenula i već u osmom minutu imala 16:8, da bio na kraju prve dionice bilo 19:9.

Imala je crnogorska reprezentacija dosta problema sa realizacijom, Finska je u prvih četiri minuta druge dionice stigla do prednosti od 16 (27:11), a u 19. minutu, nakon poena Pasanen, razliku je uvećala na 20 poena (39:19).

Razlika u kvalitetu bila je evidentna, pa je u nastavku sve bilo stvar rutine, pa je Finska bez problema došla do ubjedljivog trijumfa.

U crnogorskoj selekciji samo su dvije igračice bile dvocifrene – Milena Vujović sa 15 i Maša Praščević sa deset poena.

Crna Gora će sjutra u 20 sati i 30 minuta igrati protiv Belgije posljednji meč grupne faze.

