Crnogorske juniorke u četvrtfinalu EP

Podgorica, (MINA) – Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće četvrtfinale B prvenstva Evrope u Rumuniji.

Crnogorske juniorke u meču odluke savladale su Ukrajinu 64:46 i kao prvoplasirane u grupi D izborile plasman među osam najboljih.

Izabranice selektora Petra Stojanovića bolje su počele meč i u devetom minutu povele 20:7, dok je u 14. razlika iznosila 17 poena (25:8).

Ukrajina se, serijom 12:0, vratila u igru i u finišu druge četvrtine smanjila na 25:20, a u 23. minutu uspjela je i da povede (32:31 i 35:33).

Uslijedile su tri vezane trojke Anđela Rondović i Jelena Bulajić i preokrenule na 42:37, da bi u 28.minutu i Janja Dragišić pogodila van linije 6,75 (46:37).

U samom finišu treće dionice Ljube Andrić vratila je crnogorskom timu nakon dužeg vremena dvocifrenu prednost – 48:37.

U 31.minutu Dragišić je krunisala seriju 17:4 i pogodila za 50:37, nakon čega je bilo jasno da će izabranice Petra Stojanovića upisati četvrti trijumf na šampionatu.

Najefikasnija u pobjedničkoj selekciji bila je Jelena Bulajić sa 15, Atina Radević i Janja Dragišić dodale su po 12 poena, dok je Ljube Andrić meč završila sa po deset poena i skokova.

Crna Gora će u četvrtfinalu igrati sa drugoplasiranim timom grupe C, u kojoj se za plasman među osam najboljih bore Slovačka i Češka.

