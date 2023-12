Crnogorske fudbalerke sjutra protiv Kipra

Podgorica, (MINA) – Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Podgorici protiv Kipra, u posljednjem, šestom kolu, premijernog izdanja Lige nacija.

Izabranice selektora Mirka Marića prvi međusobni duel u gostima dobile su 2:0, a u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarile su tri trijumfa i dva poraza.

Slavile su u oba duela protiv Farskih Ostrva (1:0 i 9:0), a oba meča izgubile su od Azerbejdžana (1:0 i 3:0).

Duel grupe C3 na DG areni počeće u 16 sati.

U isto vrijeme rivali će biti Azerbejdžan, koji je obezbijedio prvo mjesto i Farska Ostrva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS