Crnogorske fudbalerke na startu protiv Andore i Farskih Ostrva

Podgorica, (MINA) – Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo igraće pred svojim navijačima protiv Andore i Farskih Ostrva, objavljeno je na zvaničnom sajtu Evropske fudbalske asocijacije (UEFA).

UEFA je danas utvrdila je raspored kvalifikacija za Evropsko prvenstvo za žene, koje će 2025. godine biti odigrano u Švajcarskoj.

Duel sa Andorom na programu je 5. aprila, dok će četiri dana kasnije Crna Gora ugostiti Farska Ostrva.

U trećem i četvrtom kolu, ekipa Mirka Marića biće gost u obje utakmice.

Posljednjeg dana maja Grčka će dočekati Crnu Goru, a 4. juna domaćin crnogorskom timu biće Andora.

Julski termin Crna Gora će otvoriti gostovanjem Farskim Ostrvima, a kvalifikacije se završiti utakmicom sa Grčkom pred svojim navijačima.

Iz Lige C, u kojoj je i Crna Gora, moguće je plasirati se samo u baraž, koji će izboriti prvoplasirane ekipe svake grupe, kao i tri najbolje drugoplasirane reprezentacije.

U baražu će igrati sa ekipama koje su u Ligi A osvojile treće i četvrto mjesto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS