Crnogorska tekvondo reprezentacija na EP u Rigi

Podgorica, (MINA) – Tekvondo reprezentacija Crne Gore učestvovaće na Evropskom prvenstvu u olimpijskim kategorijama, koje će 6. i 7. oktobra biti odigrano u Rigi, saopšteno je iz Tekvondo saveza.

Crnu Goru će u ženskoj konkurenciji predstavljati članice Bese, sestre Anđela i Andrea Berišaj, a u muuškoj Vuk Vuletić iz Montenegrostarsa.

Predvodi ih trener Nikola Gegaj.

Prvenstvo je okupilo više od 300 takmičara, koji će se nadmetati u po pet olimpijskih kategorijia.

“Šampionat je ranga E4, što donosi značajne bodove na svjetskoj rang listi”, saopšteno je iz Tekvondo saveza.

Crnogorski reprezentativci na borilište će u četvrtak, prvog takmičarskog dana.

Vuletić će nastupiti u kategoriji do 73, Andrea Berišaj do 63, dok će se juniorska vicešampionka svijeta, Anđela Berišaj, boriti u kategoriji preko 63 kilograma.

