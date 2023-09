Crnogorska reprezentacija trećeplasirana na Balkan openu

Podgorica, (MINA) – Džiu džicu reprezentacija Crne Gore kao trećeplasirana u generalnom plasmanu završila je nastup na 18. Balkan openu u Podgorici.

Crnogorski borci osvojili su ukupno 88 odličja, u konkurenciji takmičara iz 24 države.

Osvojeno je 28 zlatnih, 25 srebrnih i 35 bronzanih medalja.

Najuspješnija je bila Rumunija sa 172, dok je drugoplasirana Ukrajina osvojila 89 medalja.

Brojčano više medalja od Crna Gore i Ukrajine osvojila je Grčka, ali je od 93 odličja bilo najmanje zlatnih, a najviše (43) bronzanog sjaja.

Predsjednik Džiu džicu saveza Miloš Ašanin kazao je da je Balkan open uspješno organizovan i da su savez i država sjajno odradili domaći zadatak.

“Turnir, koji je okupio vrhunske sportiste i stručnjake iz 24 zemlje svijeta, bio je ne samo prilika za takmičenje i promociju našeg sporta već i prvoklasna demonstracija timskog rada i podrške koju smo dobili od različitih pojedinaca i raznih institucija”, rekao je Ašanin.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS