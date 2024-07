Crnogorska reprezentacija nakon peteraca slavila protiv Srbije

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras Srbiju, nakon boljeg izvođenja peteraca 18:17, u četvrtom kolu turnira u Šapcu.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 14:14.

Crnogorski vaterpolisti, nakon jutrošnjeg poraza od Australije 13:11, dobro su počeli meč sa Srbijom i preko Miroslava Perkovića, Bogdana Đurđića i Kanstantina Averke prvu četvrtfinu dobili 3:1.

Bilo je i 4:1 i 5:2 za Crnu Goru, ali je srpski tim serijom 4:0 preokrenuo početkom treće četvrtine.

Do kraja se praktično igralo gol za gol, odlično su reagovali crnogorski igrači nakon preokreta, a na kraju su odlučivali peterci, u kojima su “ajkule” bile bolje.

Računajući i peterce, najefikasniji je bio Bogdan Đurđić sa pet golova, Đuro Radović je upisao četiri, Miroslav Perković i Dušan Matković po dva, Stefan Vidović, Kanstantin Averka, Vlado Popadić, Aljoša Mačić i Marko Mršić po jedan.

Crna Gora je u prva dva kola bila bolja od Rumunije 10:6 i Njemačke 14:7, a turnir zatvara sjutra u 17 sati i 15 minuta utakmicom protiv Francuske.

