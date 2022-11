Crnogorska reprezentacija na Evropskom prvenstvu za mlade u šahu

Podgorica, (MINA) Antalija će od sjutra biti domaćin Evropskog prvenstva za mlade u šahu, na kojem će nastupiti i reprezentacija Crne Gore, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Crnogorski šah predstavljaće 12 takmičara.

Sa talentovanim vršnjacima nadmetaće se osam dječaka i četiri djevojčice.

Crnu Goru će predstavljati: Jovan Obradović u kategoriji do osam godina, Vuk Đurović do deset, Đorđe Žižić i Đorđije Bojović do 12, Mihailo Pušara i Ilija Milović do 14, Peko Đurović do 16 i Milo Pobor u najstarijoj grupi do 18 godina.

U ženskoj konkurenciji, Sofija Milović će nastupiti u kategoriji do 10, Katarina Đukić do 14, dok će Milena Mosurović i Mateja Popović nastupiti u kategorijama do 16, odnosno do 18 godina.

Stručnu trenersku pomoć reprezentativcima pružaće velemajstori Nikola Đukić i Dragan Kosić.

Na turniru će nastupati takmičari iz 45 evropskih zemalja, njih ukupno 1041, od kojih 574 u muškoj i 467 takmičarki u ženskoj konkurenciji.

U svakoj grupi će biti igrano devet kola po švajcarskom sistemu, sa standardnim tempom igre.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS