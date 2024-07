Crna Gora zaustavljena u grupi

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre završila je u grupi.

Kamerun je večeras u trećem kolu iznenadio Brazil 77:74 i crnogorskim košarkašima zatvorio vrata polufinala.

Sve tri selekcije imale su isti učinak – po pobjedu i poraz, ali je Crna Gora imala najslabiju koš razliku i takmičenje u grupi završila je na posljednjem mjestu.

Brazil u polufinalu igra sa Filipinima, koji su bili drugi u grupi B1, dok Kamerun čeka duel sa Letonijom.

Samo pobjednik turnira osiguraće plasman na Olimpijske igre.

