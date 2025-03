Crna Gora u Tatabanji sa Mađarskom

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Tatabanji sa Mađarskom utakmicu četvrtog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Mađarska je prvi međusobni duel, u srijedu u dvorani Morača, dobila 29:26.

U dosadašnjem dijelu kvalifikacija ostvarila je maksimalan učinak.

Crnogorski rukometaši upisali su prvi poraz, nakon što su novi ciklus kvalifikacija počeli sa dva trijumfa.

Slavili su protiv Finske u Bemaks areni 29:28 i Slovačke u Košicama 38:35.

Duel u Tatabanji počeće u 17 sati i 30 minuta.

U drugom meču te grupe, sat i po ranije u Hlohovecu, sastaće se Slovačka i Finska.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS