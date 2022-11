Crna Gora u polufinalu sa Danskom

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore u polufinalu Evropskog prvenstva igraće sa Danskom.

Danska je večeras u Ljubljani, u trećem kolu glavne runde, pobijedila Norvešku 31:29 i osvojila prvo mjesto u grupi 1.

Norveška će u polufinalu igrati sa Francuskom.

Polufinalni dueli biće odigrani u petak u Ljubljani.

Prvak Evrope i osvajač bronzane medalje biće poznati u nedjelju.

